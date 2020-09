Los chicos de 'La isla de las tentaciones' confiesan su pasado como infieles: "Ha sido una experiencia intensa"

Para Tom , novio de Melyssa , esta experiencia ha sido muy buena porque se sentía en el paraíso, aunque confiesa que ha sufrido porque se considera un hombre sensible. Lleva con Melyssa ocho meses.

Algún tiempo más lleva Lester con Marta (de ‘GH 16’). Nada más y nada menos que once años de relación pondrán a prueba en el programa: “Fuimos para recuperar la llama del amor. Después de once años uno no sabe si se tiene monotonía o si quieres de verdad a esa persona”.