La confesión de Lester, entre lágrimas, sobre Marta: "Me da que no la quiero"

Al salir de la habitación se encontró con Cristian y Tom. Como necesitaba desahogarse, les hizo una gran confesión que sin duda traerá consecuencias en su relación con Marta: "No pienso que Marta y yo fuésemos felices. Pienso que ella no era feliz conmigo. Me estoy dando cuenta que yo tampoco lo era con ella. Me da que no la quiero, ¿sabes? Nos queremos mucho pero no éramos felices", contaba sin poder reprimir las lágrimas por los once años que llevan juntos.