Andrea se lleva a Cristian a la habitación con la excusa del colirio: "Tengo los ojos mal... se me han puesto rojos"

"Yo quiero hijas morenas con ojos como los tuyos" , se ha insinuado Andrea. "Pero si tengo los ojos fatal...", ha contestado Cristian. "Yo sí que los tengo mal... que se me han puesto rojos". Él en un alarde de caballerosidad ha recordado que tenía colirio en su habitación, por lo que a ambos les ha parecido una buenísima idea alejarse del resto... para ir a por colirio.

"Con Cristian noto un acercamiento , pero sigue habiendo mucha gente alrededor y eso me agobia", ha reconocido ante las cámaras Andrea.

"Estoy asustado, no sé lo que puede ver Melodie", ha confesado arrepentido Cristian. La que sí entró a ver qué ocurría en la habitación fue Elisa, al abrir la puerta de forma indiscreta. "Estamos hablando, me estoy echando gotas", ha saltado Andrea levantándose rápido para echar a la "intrusa". "¡Venga salid!", ha gritado Elisa. "Pero tía, qué haces. No", ha contestado Andrea en un momento de tensión.