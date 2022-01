La actitud de Charo fue muy criticada porque no trató de igual manera a su hija que a su yerno, a quien atacó duramente por su infidelidad. En cambio, defendió que Rosario es joven y que debe disfrutar. En el plató se ha mostrado muy arrepentida por haberse comportado así, aunque ha explicado que en parte fue por los nervios porque no sabía qué iba a encontrarse. Es más, pensaba que iba a ver a su hija. "Me arrepiento de las formas", aseveró.