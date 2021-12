Álvaro no da crédito al ver a su suegra entrar a la hoguera y no pueda evitar un ataque de risa: “¿Qué haces aquí?”

Él no da crédito cuando ve que es su suegra la que se encamina hacia él por el paseo de las antorchas hacia la hoguera. "¿Qué hace aquí mi suegra?" , se pregunta y ella asegura estar nerviosa y es que no sabe, nada, de lo que ha pasado mientras la pareja ha estado en sus respectivas villas.

Álvaro, visiblemente nervioso, no puede evitarlo y empieza su hoguera con ella con un ataque de risa. Se pregunta qué es lo que hace ella en este lugar y a la vez suelta carcajadas por su boda, que no le hacen ninguna gracia a Charo: "¿Te da la risa?" . Y él explica por qué ha tenido esta reacción ante su llegada.

La hoguera no es un momento nada gracioso para ambos. Charo puede ver las imágenes de lo que han hecho tanto Álvaro como su hija en los días que llevan en Villa Playa y Villa Paraíso. No le gusta nada de lo que puede ver de él y aunque apoya todo a su hija, también hay alguna cosa que no le gusta de lo que ha visto. Y tras varios reproches terminan despidiéndose de manera emotiva y con un abrazo.