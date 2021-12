Charo estaba en el plató y Sandra Barneda habló con ella con complicidad: “Qué bien que hemos hecho tú y yo haciendo que no nos conocemos”. Además, desveló riéndose los nervios que pasaron mientras esperaban a la madre de Rosario: “Ese viaje, ese viaje, qué atrevida. Pensábamos que no llegabas y que te habías perdido en el aeropuerto de República Dominicana y decíamos ‘la suegra no está, que no llega la suegra”.