Lucía e Isaac pasaron un divertido rato en la piscina mientras Marina dormía

Lola le ha contado a Marina lo que había sucedido entre el soltero y su amiga

Sandra Barneda le ha enseñado a Marina las imágenes de Lucía e isaac

Tras la vuelta de Lola a la villa después de su hoguera de confrontación con Diego, Sandra Barneda ha querido saber si la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha solucionado los problemas que tenía con sus compañeras.

"Hay un poco de tensión aún, yo hoy con Lucía por ejemplo no he hablado en casi todo el día. No me pareció bien lo que hizo con Lobo por la noche. A mí me descolocó y a Carlos también, porque a mí se me critica, y yo tampoco veo normal otras cosas. No entendía la manera de acariciar o así", respondió la leonesa desvelando que Lucía había pasado la noche con Isaac. "A mí se me critica todo lo que hago, pero lo que hacen otras igual no se le critica tanto".

"Jugamos a echarnos agua con la boca, vinimos y nos quedamos dormidos después de comer crispis", explicó Lucía sorprendida por "la puñalada trapera" de su amiga. "Le ha faltado tiempo para dejarme por tierra. Sé me ha acusado de mala manera y no hice las cosas con maldad", comentaba.

Marina, se mostraba tranquila y aseguraba que conocía bien la relación que tenían su amiga y el soltero. Sin embargo, su actitud ha cambiado cuando la presentadora le ha enseñado las imágenes.

"Más que lo de ella, es lo de él, no sé qué decir. Estas imágenes vistas así son fuertes. ¿Es necesario acariciarse así? Pero como no es mi novio me da igual, yo noto ahí una tensión. Lo que has hecho tú aquí, es lo que hago yo con él. Yo creo que él te hubiera besado en alguna de las situaciones. Os miráis y no sé noto algo, que creía que no iba a notar. Me ha sorprendido. Si hubiera estado yo, no lo hubieran hecho así. Estoy un poquito rayada", decía asombrada la novia de Jesús.

Más tarde, Marina hablaba con Isaac y éste le aseguraba que no tenía de que preocuparse: "Lo que me molesta es que no confíes en mí cuando estoy aquí todos los días contigo. Ya sabes como soy de cariñoso no solo con ella, con todo el mundo. Se cree el ladrón que todos son de su condición".

Las imágenes del tonteo entre Lucía e Isaac