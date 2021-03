Manuel y Fiama tienen sexo y ella se derrumba: "No he sido empática con su novia"

Fiama y Manuel se saltaron las normas teniendo sexo en el baño

A la mañana siguiente Fiama se vino abajo pensando en Lucía

"No era necesario para treinta segundos de mierda", asegura

Manuel y Fiama se sintieron atraídos desde la primera vez que se vieron en República Dominicana. A pesar de que el novio de Lucía cayó en la tentación con Stefany, no le costó mucho decantarse por la canaria. Su historia ha ido avanzando poco a poco y a pesar de que estaban "más calientes que el queso del San Jacobo", todavía no habían pasado a mayores.

Sin embargo, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no pudo contenerse y terminó yendo a buscar al novio de Lucía a su habitación a mitad de la noche. "Voy a lavarme los dientes, le dijo ella". El de Puerto Real la siguió y se encerraron juntos en el baño haciendo que en Villa Montaña se activase la luz de la tentación.

"Hemos tenido tomate en el baño porque hemos tenido tomate, ha pasado porque tenía que pasar", contaba Manuel a la mañana siguiente. "Me lo he pasado de p*** madre. Estábamos en la cama y ya estaba la cosa caliente. Me dijo que se iba a lavar los dientes y le dije 'te voy a dar la pasta'. Aquí todo el mundo tiene sexo y es algo normal en al vida".

Fiama se quiebra tras pasar la noche con Manuel

Muy diferente era la actitud de Fiama que aparecía en el salón llorando de forma desconsolada. "No estoy enfadada contigo ni mucho menos, pero creo que hemos hecho daño a tu piba que no tenía que ver esa mierda. No era necesario por treinta segundos de mierda", aseguraba.