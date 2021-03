Entre otras cosas, Isaac le contó a Lucía sus preocupaciones por el cambio de actitud de Marina. "Cada día amanece y es como un reset. Amanece rara, fría. El novio es un personaje que tiene horchata en la sangre, nos comparas y es blanco y negro. Tiene algo que cerrar pero yo me estoy agobiando y me canso de ella. Me estoy cansando de la situación. Yo lo veo más fácil siempre, yo no me complico, hago lo que me apetece en el momento sin pensar en las consecuencias"