Marta confiesa a Patri que tuvo algo con Alessandro Livi: "Hubo tonteo"

Marta ha querido que Patri tuviera claro que ella no había tenido más que un tonteo y pequeño con su novio cuando ambos salieron de la casa de ‘Gran Hermano’: “Yo nunca me he liado con tu novio, pero si hubo un pequeño tonteo”. Patri le ha agradecido que fuera sincera con ella y le ha explicado que muchísima gente le escribe contándole que ha tenido algo con Alejandro a diario y que es muy difícil saber a quién creer y a quién no.