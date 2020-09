Marta se derrumba antes de comenzar y se confiesa: “Estoy muy insegura y no me estoy queriendo mucho”

Cuando las presentadora comenzó a preguntar por cómo se sentían muchos no pudieron evitar emocionarse pensando en los que se les venía encima. “Solo espero que todo vaya bien”, decía Melyssa entre lágrimas antes de separarse de Tom.

Pero una que más sorprendió fue Marta que se vino abajo nada más llegar a las Villas. “Estoy en una época un poco mala. Estoy muy insegura y tampoco me estoy queriendo mucho, y si yo no me quiero mucho es complicado que le llegue a querer a él bien”, le confesaba a Sandra Barneda.