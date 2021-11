Nico era el siguiente y, desde luego, el subconsciente le jugaba una mala pasada por la que luego tuvo que dar explicaciones. El novio de Gal·la reconoce que Miriam tiene más feeling con él y no quiere quedarse con las ganas de conocerla: “Estoy feliz, porque he hecho lo correcto y lo que me apetece”. A quien no le hizo ninguna gracia fue a Rosana: “Me siento triste. Obviamente voy a seguir conquistándole y es un chico que me gusta. Creo que Miriam puede ser una gran tentación para él”.