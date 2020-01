Mónica Naranjo, sobre 'La isla de las tentaciones': "He sufrido mucho con ellos, he entendido a unos y a otros"

La cantante ha confesado que ha vivido momentos "muy duros con los concursantes". Cada tres o cuatro días me reunía con los participantes en las hogueras que se alargaban desde las nueve de la noche hasta las tres o cinco de la madrugada". "He sufrido mucho con ellos porque creo una gran empatía con todos. Comprendía a unos y otros. Aunque ha habido momentos en los que me asusté, uno en especial", adelanta sin dar más detalles pero asegurando que no ha habido momentos lo suficientemente violentos como para ser reprobados.