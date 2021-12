Nico ve las imágenes de Gal·la teniendo sexo con Miguel: “Nos hemos cargado la relación”

Gal·la, enfadada con Nico: “Tenía dudas de si le perdonaría, pero esto no hay por dónde cogerlo”

Nico y Gal·la ven las imágenes de su pareja teniendo sexo con otra persona en las villas

La última hoguera fue muy complicada para Nico y Gal·la porque los dos descubrieron la infidelidad de su pareja y les vieron teniendo relaciones sexuales con otra persona. La de Castellón cambió totalmente de actitud cuando su novio le dio plantón en la hoguera de confrontación. Dejó de reprimir su atracción por Miguel y se dejó llevar completamente, hasta besarse con el tentador y pasando la noche con él.

“No hay mayor decepción que la de la hoguera. Si cuando más lo necesito no viene no sé qué puedo esperar”, afirmó. Piensa que Nico tiene miedo de sentarse a su lado y hablar: “Creo que él no se da cuenta de que esto no es una realidad para toda la vida”.

Gal·la vio imágenes de las palabras más duras de Nico hacia ella: dijo que era una persona borde, rara y muy poco cariñosa y no se le ocurrió nada bueno sobre ella.

“Pues nada, Sandra, no tengo nada bueno. Ha perdido dos años de su vida con una persona que no le da nada bueno. Tú mismo dices que eres tonto”, reaccionó Gal·la, muy molesta por lo que acababa de escuchar. Además, añadió que Nico se está dando cuenta de que no la quiere: “Es una persona que no tiene personalidad y que se deja influenciar mucho”. Opina que Nico se ha dejado llevar mucho por ella y no ha sido capaz de seguir su propio camino y de tomar sus propias decisiones.

Gal·la ve a Nico liándose con Miriam

Gal·la vio las imágenes de Nico besándose y teniendo sexo con Miriam y se mostró asqueada: “Ojalá lo vea pronto su familia y la mía porque se le va a caer la cara de vergüenza”. A pesar de todo, dijo que no iba a venirse abajo: “Me duele mucho, con esa imagen lo acaba de mandar todo a la mi**** y yo tenía mis dudas de su en la hoguera final le perdonaría o no, pero esto no hay por dónde cogerlo”. “Perderme va a ser lo más duro que le va a pasar porque me debe la vida”.

La hoguera de Nico

Nico se alegra mucho de haber descubierto que no era feliz en su relación con Gal·la, pero, aunque se lo está pasando muy bien con Miriam en Villa Playa, ha empezado a tener dudas: “A lo mejor no me alegro tanto de haber conocido a otra chica tan rápido sin tener las ideas claras”.

A Nico le dolió mucho que Gal·la hablase con sus compañeros de cómo era el sexo entre ellos porque habían quedado en que se trataba de un tema tabú. “Mi relación iba mal y uno de los aspectos era el sexo, nunca le apetecía”, explicó.

Nico ve las imágenes de Gal·la con Miguel