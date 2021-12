“Creo que me dolería más que no viniera aquí a que me dijera que todo lo que está haciendo lo está sintiendo de verdad”, decía Gal·la al comienzo de la hoguera. Desde que le pidió a Sandra Barneda la hoguera de confrontación, la de Castellón estaba convencida de que su novio acudiría. Por eso se llevó una decepción monumental cuando vio que no llegaba andando por el pasillo de las antorchas. “Lo siento mucho, pero Nico ha decidido no aceptar tu invitación”, la comunicó la presentadora.