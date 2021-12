Los juegos entre Nico y Miriam van a más y terminan besándose y pasando la noche juntos

En Villa Playa, Nico cada vez se encuentra más a gusto con Miriam. En la piscina podíamos ver cómo tonteaban cuando él insistía en ponerle crema por el cuerpo: “ Ven que te eche cremita , que luego te quejas de que no te echo crema”, le decía él. Ella decía sentirse avergonzaba, pero dejaba masajearse por él.

Josué, desde la piscina, animaba a su amigo: “Échale cremita que está muy blanquita”. Después de un rato, Nico le decía que ya había terminado, pero Miriam se había quedado con ganas de más: “¿No me das un besito ni nada?”. Nico al escucharla se echaba encima de ella: “Con Miriam lo que siento es felicidad. Lo que me faltaba en la relación es un poco de cariño y Miriam me lo está dando”.