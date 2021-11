La "espinita clavada" de Nico con Gal·la: "Me fue infiel con un compañero de mi equipo de fúbol"

Nico y Gal·la llevan dos años y medio juntos. En su relación no todo ha sido un camino de rosas. Cuando empezaron, a los tres meses Gal·la tuvo algo con otro chico (un compañero del equipo de fútbol de Nico) pero ella no consideraba entonces que estuviese saliendo todavía con el que hoy en día es su novio. Él no lo vivió así y tacha aquel suceso de "infidelidad".