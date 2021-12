Allí ya le estaba esperando Rosana, quien advertía al programa: “Me he enterado de que Nico y Miriam han intimado y me ha sentado fatal. Pero él no conoce mi faceta Leona. Rosana es muy buena pero debajo de las sábanas es otra persona”. Dicho y hecho, Rosana no perdía la ocasión de volver a desplegar sus mejores bailes sensuales con Nico, quien se veía sin saber si dejarse o no llevar: “No es que no quiera, es que creo que no es el momento”.