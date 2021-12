Tras el platón que sufrió en su Hoguera de Confrontación , Gal·la ha decidido empezar a disfrutar de esta aventura y lo hace de la mano de Miguel, con quien ya hemos podido verla besarse en la cita. Aunque, Gal·la le advierte de que es muy desconfiada, pero le asegura que el beso que se dieron no fue por despecho y no se arrepiente: “Lo hice porque de verdad me apetecía”

La tensión entre Álvaro y Sabela es brutal, sin embargo, él no quiere acelerar demasiado el ritmo con ella. La noche anterior por primera vez dormían juntos, pero él quiere ir poco a poco: “No he querido entrar a saco. Quería darte un poco más de confianza conmigo, me controlé muchísimo. Al final te dejé dormir, pero eso que sepas que no va a volver a pasar”.