Los chicos y chicas se escribieron unas cartas justo después de separar sus caminos

Después de todo lo que ha pasado, es el momento de leer dichas cartas

Algunos, como Tania, dudan de si su relación seguirá adelante

El tiempo en 'La Isla de las Tentaciones' pasa a un ritmo vertiginoso y al mismo tiempo cada día puede dar la sensación de durar un mes. Eso se refleja cuando los habitantes de Villa Paraíso y Villa Playa reciben las cartas que sus parejas dejaron escritas justo después de que el programa separase sus caminos. Ese momento ha llegado y la lectura de esas líneas no ha sentado igual de bien para todos.

Las cartas de Nico y Gal·la

El primero en recibir la correspondencia de su pareja era Nico. Al leerla, el joven no podía retener las lágrimas y se derrumbaba. "No puedo, tío. Mentiría si te dijera que no la echo de menos. Me da mucha pena y sé que ella vive en una burbuja al igual que yo, pero al llegar a casa le va a dar mucha pena y no va a saber que hacer", comentaba entre suspiros.

La reacción de Gal·la en cambio era mucho más serena. Al terminar de leer su carta tenía claro que el contenido de esta y la realidad distan mucho: "Al final esto son palabras y él ha hecho actos que duelen mucho más. No me gusta nada. Realmente no siento nada". Nico hacía alusión a la perrita que tienen en común pero Gal·la lo dejaba claro: "Esa perra a partir de ahora solo va a tener una madre".

Las cartas de Alejandro y Tania

El siguiente en recibir la carta de su pareja era Alejandro, a quien hemos visto pasarlo muy mal en esta aventura. AL terminar de leerla reconocía que veía en esa carta "amor limpio y puro". "Esto era lo que yo quería y lo que quiero, pero, si esto es verdad que lo demuestre", avisaba.

Por su parte, Tania también se rompía en un mar de lágrimas al leer la carta de Alejandro. En la carta, Alejandro le escribía que quiere pasar el resto de su vida con ella, pero Tania tiene dudas: "Siento que me ama y siento que estas palabras son reales, pero me va a tener que pedir disculpas. La frase de que quiere pasar el resto de su vida conmigo me cuesta leerla porque a día de hoy tengo dudas de si eso puede ser o no"

Las cartas de Josué y Zoe

Josué lleva unos días un tanto alicaído pero parece que la carta de Zoe le ha dado un cierto respiro, aunque tiene dudas de lo que ha podido pasar en Villa Paraíso. La carta de Zoe terminaba con un "confío en ti" y Josué apostillaba: "Pues espero que hayas confiando en mí, porque yo en ti sí he confiado". Además reconoce que tiene miedo de que se esté desenamorando.

Por su parte Zoe se rompía en llanto nada más abrir la carta aunque era de una alegría tremenda. La carta de Josué era muy larga y reconoce que ahí le confesaba todo lo que le cuesta decirle en el día a día. Zoe terminaba de leerla muy contenta diciendo: "Sabía que podía confiar en él".

Las cartas de Álvaro y Rosario

Álvaro y Rosario fueron la primera pareja en esta edición en caer en la tentación, por eso sus reacciones a sus cartas dicen mucho de ellos. Antes de leerla, Álvaro reconocía que no sabía si le iba a venir bien leer la carta. Tras hacerlo, se rompía a llorar: "No me creo que esté pasando esto. La persona que más quiero y la que más me ha apoyado que venga y me haga esto..."