A la de Castellón le ha dolido mucho ver a Nico hablando mal de ella y diciendo que está con ella porque es muy acomodado: “Yo a lo mejor tengo una mierda y digo ‘me voy a quedar con mi mierda”, decía el futbolista. También la molestó mucho que él hablase con sus compañeros de su vida sexual: “Me duele que hable de si fo****** menos o fo****** más. Me duele porque sabe que son cosas que a mí me afectan, que no las llevo bien”, confesaba.