Gal·la se harta de Nico y pide una hoguera de confrontación.

Gal·la cree que su novio podría caer en la tentación con Miriam

Pide una hoguera de confrontación para hablar con Nico antes de que cruce la línea

Gal·la, muy enfadada por los comentarios de su chico: “Me duele”

Gal·la llegó a su segunda hoguera muy tranquila y confiando plenamente en Nico y en que los dos saldrán de la mano de ‘La isla de las tentaciones 4’. Pero las primeras imágenes que vio de su novio le hicieron cambiar su estado de ánimo…

A Gal·la le ha dolido mucho ver a Nico hablando mal de ella y diciendo que está con ella porque es muy acomodado: “Yo a lo mejor tengo una mierda y digo ‘me voy a quedar con mi mierda”. La de Castellón reaccionó muy decepcionada: “Si a él lo que le importa es si tiene un piso o una perra más que yo, pues yo lo tengo muy claro”. También la molestó mucho que él hablase con sus compañeros de su vida sexual: “Me duele que hable de si fo****** menos o fo****** más. Me duele porque sabe que son cosas que a mí me afectan, que no las llevo bien”.

El tonteo de Miriam y Nico

Rosana ya no es la soltera favorita de Nico, que ha puesto la mirada en Miriam. Tras ver las primeras imágenes de su tonteo, Gal·la no parecía preocupada: “A mí esto no me molesta, aquí es cuando veo que él se está poniendo a prueba”. Zoe no daba crédito a lo que estaba oyendo e intervino para intentar abrirle los ojos a su compañera: “Creo que no te estás dando cuenta…”

Las imágenes del tonteo con Miriam pasaron a mayores y cuando Gal·la vio a la tentadora comerle el cuello a su hico y luego que los dos estaban jugueteando en la habitación de él estalló y pidió una hoguera de confrontación.

“Sandra, yo te he dicho que si mi relación estaba en peligro, yo quería una hoguera de confrontación. Creo que Nico todavía no ha pasado el límite, pero creo que es el momento de que yo tenga que hablar con él”, explicó.

Sandra Barneda confirmó que transmitiría a Nico a petición de su chica, pero que si no la aceptaba tendría consecuencias para ella. Gal·la no pareció preocupada: “Si yo tengo una hoguera de confrontación y decide que se queda [en la villa después de hablar] te juro que yo me voy la más contenta a mi p*** casa con mi p*** perra porque él no la va a volver a ver”.

La hoguera de Nico