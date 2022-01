Sandra Barneda intervino porque la versión que ella tenía no era esa. “Josué, tú a mí me lo contaste distinto. O me has mentido a mí o estás mintiendo a Zoe ahora. A mí me contaste que esas conversaciones se produjeron cuando se terminó el programa pero no se había emitido y nadie sabía que Zoe y tú estabais juntos”. Josué insistió en que todo ocurrió cuando él y Zoe no eran pareja.