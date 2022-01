Alejandro eligió a Jennifer como su soltera favorita

Jennifer atacó a Zoe recordando su tonteo con Josué

Zoe y Tania no soportan a la soltera

Las hogueras de solteros dejaron momentos muy tensos y uno de los más broncos fue el cara a cara entre Jennifer, la tentadora favorita de Alejandro, con Tania y Zoe. La soltera entró muy fuerte y tuvo un fuerte encontronazo con ambas, a las que atacó duramente.

La tensión comenzó desde que Jennifer puso un pie en la hoguera. A Tania le pareció muy mal que la soltera ni siquiera saludase al llegar: “Empezamos muy mal porque a Alejandro no le gustan las chicas maleducadas y si no ha saludado…”. Jennifer se defendió y atacó duramente a la canaria por su acercamiento con Stiven en Villa Paraíso: “Yo estoy con la conciencia muy tranquila, cosa que tú no sé si puedes tener después de todo lo que has soltado por la boca de Ale”. Tania se quedó muy sorprendida al escuchar estas acusaciones ya que, según ella, no ha hablado mal de su novio.

La tentadora también arremetió contra Tania por ir “de recatada cuando luego tienes pareja y te vas dando refrotes y pasando el hielo con tu amigo”. Al escuchar esas palabras quien saltó fue Zoe, que no puede soportar a Jennifer. Al principio de su relación con Josué, el extronista estuvo tonteando con ella y desde entonces Zoe no puede ni verla. Es más, cuando supo que entraba en ‘La isla de las tentaciones’ reaccionó asaltando la hoguera de los chicos para poder ver a su novio.

La bronca de Zoe y Jennifer

“¡No me hagas decir por dónde has pasado tú el hielito y la lengua, bonita!”, estalló Zoe. Jennifer no se cortó un pelo y las dos protagonizaron una agria bronca: “Porque a tu novio le gusta. Cuando estaba contigo bien que me hablaba a mí. Ah, por cierto, que te cuente lo de los vídeos, ¿a que tiene un lunar por ahí escondido?”