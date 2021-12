Sandra se veía sobrepasada pero confesaba: “Lo que dice es verdad pero todo tiene su porqué. Yo me he sentido como que no me quería y las necesidades básicas de una pareja él no me las daba. Mil veces me replanteado dejar la relación, y él lo sabe, porque no estaba nada a gusto. Y no lo hice porque siempre me ha dicho que si lo hago, no hay vuelta atrás”.