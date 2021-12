Sergio, uno de los solteros expulsados, desveló que Sandra habría sido infiel a Darío

En la Hoguera, Darío se enfrentó a estas imágenes y reconocía que sabía esto

Sandra finalmente reconoce que es cierto y cuenta los detalles

Los últimos acontecimientos que hemos podido vivir en ‘La Isla de las Tentaciones’ supone una situación sin precedentes en el programa. Gracias a la expulsión de Sergio, uno de los solteros de Villa Paraíso, todos nos enterábamos de que Sandra habría sido infiel a Darío tan solo unos días antes de comenzar su aventura en ‘La Isla de las Tentaciones’.

Tras enterarnos, Sandra Barneda puso dichas imágenes en la Hoguera a Darío, que no tuvo más remedio que reconocer que lo sabía y que si no había dicho nada a la organización del programa ni a sus compañeros fue porque Sandra se lo pidió. Además, reconoce que la realidad es que han venido a esta aventura para volver a confiar en ella y no al revés como nos dijeron.

Sandra Barneda fue muy clara en la Hoguera con el participante: “Darío, no has parado de decirme que confiabas en ella. No has parado de decirme que quien tenía que confiar en ti era Sandra. ¿Cómo te voy a creer? Teníamos un pacto en la Hoguera: Ser honestos”. Por su parte, Darío reconoce su error pero asegura que Sandra se molestaría por esto.

Además la presentadora lo deja claro: “Siempre os he contado que ‘La Isla de las Tentaciones’ no es solo una prueba de amor, sino también es una prueba de honestidad con vosotros mismos. Para acompañaros en este viaje y aprender de todo lo que ocurre. Hoy, Darío, has sido sincero. Espero ver a partir de ahora al verdadero Darío”.

La regañina de Sandra Barneda a Sandra en Villa Paraíso

Una vez hablado y aclarado todo con Darío, llegaba el momento de hacer lo mismo con Sandra. Barneda acudía a Villa Paraíso para hablar con las chicas y después les enseñaba las imágenes de Darío reconociendo en la Hoguera que conocía la infidelidad de Sandra.