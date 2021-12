“Yo esto lo sabía, ella me pidió que no contara nada”, desveló Darío en la hoguera. Esta revelación ha dejado a todo el plató de piedra. Tras reconocer que conocía la infidelidad, Darío se derrumbó completamente, aliviado por poder soltar todo lo que llevaba guardándose dentro. “¿Tú ves lo que pasa? Yo no he hecho nada. Nunca he fallado a una persona. ¿Qué hago yo? ¿Qué he hecho yo en esta vida para merecer esto?”