Lo que Darío no se esperaba era el bombazo que Sergio tenía preparado . El soltero fue uno de los dos últimos expulsados de Villa Paraíso, pero antes de marcharse destapó el gran secreto de Sandra Férriz: le había sido infiel a su chico unos días antes de embarcarse en la aventura de ‘La isla de las tentaciones’. Lo hizo con un exnovio suyo, con el que pasó la noche.

Darío no tenía ni idea de que su novia le había sido infiel y su cara cuando escuchó la noticia lo dijo todo: se quedó con la boca abierta, incrédulo. Podremos ver su reacción completa en el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones’.

Sandra no tenía ni idea de que su gran secreto ya estaba circulando por República Dominicana y tendremos que esperar al próximo programa para ver qué ocurre. Pero de momento, sus actos han sido muy comentados en las redes sociales, desde la que ha recibido muchas críticas. A pesar de todo, ella prefiere quedarse con lo bueno y deja entrever que no todo es lo que parece. “Gracias a los mensajes positivos, yo soy siempre de quedarme con lo bueno, me encanta la gente que le ve las dos caras a todo”, ha publicado en un stories de Instagram.