¡Sandra le fue infiel a Darío una semana antes de entrar en 'La isla de las tentaciones'!

El bombazo de Sergio dejó a todo el plató de piedra: “Dos semanas antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones’ Sandra tuvo un desliz con un amigo mío . Acabó acostándose con él”. Además, nos hemos enterado de que el soltero y la novia de Darío quedaron tras lo ocurrido y ella le pidió que no contase nada en el programa y que a cambio, hablaría bien de él a las chicas y tendría citas. Es más, según él, ella le dijo: “En la quedada que tuve con ella me medio amenazó y me dijo que el primer expulsado iba a ser yo”.

Si hay un soltero que le llama la atención a Sandra en Villa Paraíso es Rubo. Le cae muy bien, le hace reír e incluso puede llegar a sentirse atraída por él. De momento no ha ido más allá del acercamiento, pero sus comentarios sobre el tentador no le han hecho ninguna gracia a Darío. Su novia afirmó que se iba a dejar llevar y que si eso suponía que su relación tenía que acabar, que así fuese. “Esto ya me está empezando a hacer dudar un poco. No sé qué pensar. Supuestamente vengo yo aquí para que ella confíe en mí ¿y se está dejando llevar, como ella dice?”, reflexionó Darío. Por eso empieza a tener dudas sobre su relación: “Yo la amo y ver esto amando a una persona duele mucho, muchísimo”.