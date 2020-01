Susana ha visto la complicidad que se ha creado entre Gonzalo y Katerina: "Me molesta que esté todo el tiempo diciendo que es muy guapa, si yo lo dijese de un chico le molestaría. No es de obcecarse con una chica, no entiendo que le pasa con Katerina, está muy pesado. En 6 años nunca le he visto hablando con una desconocida, y que diga que se ha sentido muy cómodo con ella me parece raro", ha confesado.