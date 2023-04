Napoli destapó en el reencuentro seis meses después de ‘La isla de las tentaciones’ que él y Keyla habían tonteado mucho desde que salieron del programa, aunque aseguraron que no había pasado nada entre ellos. La canaria ha venido a ‘Tentaciones After Show’ para aclararlo todo.

Naomi se quedó de piedra cuando descubrió en el reencuentro no solo que Keyla y Napoli (con los que Adrián y ella misma habían caído en la tentación) se llevaban de maravilla, sino que habían estado tonteando.

Cuando la preguntaron que cómo había surgido el acercamiento con Napoli, Keyla dijo que no lo sabía ni ella: “ Tenemos los mismos gustos. Nunca pensé que iba a tener nada en común con Naomi, pero ahora veo que los gustos con hombres son iguales porque primero estoy con Adrián y luego estoy con Napoli”.

Marta Peñate no se cree que Keyla y Napoli ahora sean amigos y estén tonteando: “Se lo están inventando para tener su momentazo”. En ese momento, la canaria sacó su móvil dispuesta a enseñarle unos vídeos que le hicieran cambiar de opinión. El primero no lo logró y la novia de Tony Spina siguió en sus trece: “Yo creo que los dos os quedasteis reventados, en plan que no os comisteis un mojón después del programa”.