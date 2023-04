Yaiza cuenta por qué se fijó en Álex en Villa Playa: "Eso fue lo que más me gustó de él"

"Lo que más me gustó de Álex es que se abriera conmigo y me mostrara tal y como es a corazón abierto y que éramos, sobre todo, amigos. Nos contábamos todo y sabíamos mucho el uno del otro. Y sus bailes", han sido las razones que Yaiza ha mencionado, pero también se ha mojado sobre qué era lo que menos le gustaba de él: "Lo que menos es que no era sincero en todo momento...".