Elena y David querían poner a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones’ porque él no soportaba los celos de su chica y quería demostrar que era un novio fiel. Ella necesitaba comprobar si podía confiar en él. Por lo que hemos visto en el programa, parece que no.

Lo que más la ha dolido a Elena de todo lo que ha ocurrido en Villa Paraíso han sido las mentiras de David: “Fuera siempre me ha dicho que me quería, me lo ha demostrado y ha llegado aquí y me ha demostrado todo lo contrario”.