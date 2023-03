Al ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no le gusta nada el comportamiento de su compañero y ha criticado que Manuel se lleve a Marina de la mano cuando está hablando con él. Ella está de acuerdo y se lo ha dicho varias veces, pero Manuel sigue repitiendo que todo es porque tiene sentimientos.

Miguel de Hoyos se ha mostrado de acuerdo con la novia de Álex y ha comprendido que lo mejor es que Marina se conozca primero a sí misma antes de empezar ninguna relación. Además, no se cree las palabras de Manuel. “ No creo que tenga ningún sentimiento (…) Tú parece que tienes un novio en esta villa”, ha añadido.

Mientras Marina hablaba con Miguel de Hoyos, Manu se desahogaba con Lydia y Elena: “Creo que no se da cuenta de que me hace daño, o sí se da cuenta y le da igual. Me molesta que sabe que siento por ella y aún así hay cosas que no las va a controlar”, les dijo. Además, aseguró que si la novia de Álex le da una cita a Miguel de Hoyos, todo cambiará entre ellos: “Yo ya no le daría la oportunidad de seguir conociéndome, faltaría al respeto mi dignidad como persona, y a ese nivel no paso”.