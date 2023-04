‘La isla de las tentaciones 6’ está en su recta final y en el próximo programa podremos ver los reencuentros de las parejas y si deciden seguir juntos o tomar caminos separados. Para ir abriendo boca, te traemos este avance exclusivo de la hoguera final de Adrián y Naomi.

La tensión se dejó sentir desde el primer momento en que la pareja se reencontró. No hubo besos ni abrazos. Ni siquiera un saludo. Adrián se levantó para recibir a su novia, pero ella reaccionó de una manera muy dura: “No te puedo ni mirar del asco que me das”.

Estas palabras afectaron mucho al valenciano que, aunque ya se las esperaba, no pudo evitar emocionarse. “¿No puedes dejar todo eso a un lado?”, le pidió. Pero Naomi se irritó aún más: “¡Madre mía, no quería faltarte al respeto!”.

Adri, sobre su infidelidad: “Eso no te da derecho a estar haciendo el Kamasutra”

Naomi pronto le echó en cara a su todavía novio que, a los pocos días de empezar la experiencia en ‘La isla de las tentaciones’, ya se estaba liando con Keyla. “¡Que me has puesto los cuernos delante de toda España!”, le espetó.

Adrián intentó defenderse: “¿Y tú qué? Eso no te da derecho a estar haciendo el p*** Kamasutra”. A Naomi no le gustó nada que le echara en cara que ella también se había liado con Napoli: “Tú me pones los cuernos en la calle y automáticamente estoy soltera y hago lo que me sale del parrús. (…) Tres veces he hecho el Kamasutra, le he dado tres vueltas al libro”.