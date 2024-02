Inédito | Adrián invita a Mónica a su cama y se confiesa con ella: “No me imaginaba llegar a estar así”

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sigue acordando de Mariona, su novia, pero eso no le impide seguir avanzando con Mónica, su soltera favorita. Se pasa todo el día pegado a ella, no paran de darse arrumacos y de regalarse gestos de complicidad.

“Pienso que me estoy poniendo al límite, pero quiero ver en qué punto está Mariona. No me puedo olvidar de lo que tengo”, decía, mientras se abrazaba a su tentadora. “Cuando seas mi novio, no venimos”, apuntaba la soltera.