Inédito | Ana, rota por la actitud de Borja en ‘LIDLT’: “Mi cabeza esta tan saturada que me iría sola, pero sola”

Ana no comprende el comportamiento de Borja en ‘La isla de las tentaciones’ y está pasando unos malos días. Tanto Napoli como las chicas intentan consolarla , pero ella está desesperada, hasta el punto de que se plantea no irse ni con Borja ni con Napoli, sino sola.

Al día siguiente Ana se levanta algo mejor de ánimos y charla con Marieta en el borde de la piscina: “ No puedo evitar rayarme , porque, aunque tenga una conexión con Napoli , me acuerdo de Borja, aunque haya hecho lo que ha hecho”, le cuenta Ana.

“Si tú dices que una persona que está completamente enamorada no puede tener una conexión ¿igual no estas realmente enamorada?”, le pregunta Marieta a su compañera de reality. A lo que Ana responde “ puede ser ”.

Ana, indecisa, acaba llegando a la conclusión de que se vaya como se vaya de ‘La isla de las tentaciones’ “va a perder”: “Si me voy con Borja, pierdo una oportunidad. Si me voy con la otra oportunidad, pierdo a Borja. Si me voy sola, pierdo a Borja Realmente, mi cabeza esta tan saturada que me iría sola pero sola”, estalla.