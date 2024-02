Inédito | La química entre Ana y Napoli que comenta hasta Sergio: “Ay mi Anita, qué bien la veo con él”

Ana nota raro a Napoli en la fiesta y comparte su percepción con el italiano, pero parecen no entenderse del todo. En la habitación de Ana, ella se sincera y le dice “necesitas que te da tanto que no puedo”. El italiano intenta acomodarse en la cama de la novia Borja, pero esta se resiste y salen de su cuarto mientras Ana pronuncia “pórtate bien, que no te paso otra”.