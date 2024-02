María seguía dándole vuelta al veto de Álvaro Boix junto a las chicas en Villa Montaña: “Yo, sinceramente, no me esperaba para nada, pero para nada, que el vetado fuese Álvaro”.

“No ha pasado nada, simplemente, cuatro conversaciones como mucho… tampoco sabemos qué están viendo, pero, a mí me sorprendió porque David es una persona muy orgullosa y aunque lo sintiese, eso de vetarle, me parece muy raro… se lo aguantaría por no decirlo”, continuaba junto a sus compañeras en la piscina.