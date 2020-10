Terelu Campos encuentra a su hombre perfecto en ‘La isla de las tentaciones’: “Pablo, te amo”

Tras ver nuevas e inéditas imágenes de la dura hoguera final de Maika y Pablo , el plató del ‘Debate de las tentaciones’ se ha llenado de amor. Un amor que no se vio para nada en el momento en el que Pablo decidió quemar al osito Rosito y a Mayka asegurarle a Pablo que ella simplemente se había dejado llevar.

Todavía sin reponernos de la impresión de ver a un Pablo totalmente roto poner punto y final a sus tres años de amor con Mayka lanzando a la hoguera el símbolo de su amor, al joven le ha salido una nueva tentación. Sí, desde el plató, la presentadora y colaboradora Terelu Campos, le ha dejado claro al DJ que si no fuera por los 30 años que les separan entre ellos iba a haber más llamas que en dicha hoguera. Sí, a la Campos le ha encantado Pablo, por fuera y por dentro, y no ha dudado en gritarlo a los cuatro vientos: “Pablo, te amo, quien tuviera 30 años menos”. Además, ha dejado claro que le parecía estupendo lo de Rosito y que Mayka no debería haberle llamado “Sin vergüenza” a Pablo por su actitud.