Mayka y Pablo rompen en la hoguera final tras una acalorada discusión: del traumático final para Rosito al nuevo futuro con Óscar

Pablo recibe a Mayka quemando a Rosito en la hoguera, el peluche de su infancia

Mayka se avergüenza de las imágenes subidas de tono con Óscar

Pablo decide irse solo de 'La isla de las tentaciones 2'; y Mayka y Óscar, juntos

Pablo y Mayka han roto su relación en 'La isla de las tentaciones 2' en la hoguera final. Lo que se venía intuyendo desde hace semanas después de que Mayka le fuese infiel a Pablo con Óscar y de que él asegurase que no había vuelta atrás, ha terminado por estallar cuando han estado de nuevo cara a cara.

Había mucho por hablar en este encuentro. La pareja llevaba tres años junta y habían ido al paraíso para resolver los problemas de celos de Mayka. Sin embargo, todo cambió cuando Óscar entró en el reality para darse una segunda oportunidad en 'La isla de las tentaciones'.

Despechada porque había visto que Pablo estaba mostrando interés por una de las solteras, Dorothy, Mayka decidió cambiar de actitud en Villa Playa y dejar fluir esa atracción que tuvo desde el primer momento con Óscar. Con ello, empezó una relación que Pablo ha visto progresar en hoguera tras hoguera.

Después de no verse en semanas, el saludo entre Mayka y Pablo no ha sido frío, sino gélido. ¡Hasta que Pablo echó a 'Rosito' a las llamas de la hoguera!

Pablo quema a Rosito en la hoguera

'Rosito' era el peluche de Mayka que le había metido a escondidas a Pablo en su maleta para que se lo llevase con él a Villa Montaña y así se acordase de ella. Y vaya si se acordó. Porque a cada hoguera Pablo estaba más indeciso sobre qué hacer con el osito de peluche.

¡Lo que menos se podía esperar era que iba a quemarlo delante de Mayka!

"Eso son mentiras. Eso lo dejo atrás aquí hoy", justificó Pablo en el momento. "Para mí supone que ya los lazos que tenía con él los corta. Y encima que es un maleducado y no tiene vergüenza porque sabe que para mí ese peluche es importante porque lleva toda mi vida con él y a él le da igual y lo ha quemado", se quejó después Mayka.

Hasta entonces no habían sido nada amables las pocas palabras que habían intercambiado. Pablo le dijo a Mayka que se había acostado con "el primer payaso que le ha regalado los oídos", mientras que ella le explicó que no se había tratado de ningún 'affaire': "Lo que ha hecho Óscar es hacerme feliz, cosa que tú en tres años no has hecho en tu p*** vida. La relación estaba muerta antes de aquí".

Mayka se muestra arrepentida con Pablo por sus imágenes con Óscar

Mayka y Pablo han tenido que dar explicaciones por sus imágenes, ya que las han visto juntos. Mayka le reprochó a Pablo que no se había mostrado sincero en sus sentimientos. Para ella, quería dejarse llevar con Dorothy y no lo había hecho "por quedar bien".

"Lo pensabas desde el primer día pero no lo has hecho por quedar bien. Yo he sido real (...) Una cosa es ponerse a prueba, que es lo que he hecho con Óscar, que he ido conociendo poco a poco. A mí no me parece correcto las cosas que hacía porque me daba celos", explicaba. Pero Pablo le respondía que todo se había tratado de tener respeto hacia su pareja.

Al ver las imágenes subidas de tono que ha tenido con Óscar, Mayka no pudo evitar venirse abajo y pedirle disculpas, en cierta medida, a Pablo por lo que había tenido que ver: "Me arrepiento de haberte hecho daño. Me avergüenzo de esas imágenes pero porque tú las hayas visto, no de lo que he hecho. Te lo juro que me he dejado llevar con una persona que me ha gustado y ya está".

Pero Pablo se siguió mostrando dolido: "De verdad que te deseo toda la suerte del mundo porque con ese tío la vas a necesitar".

Pablo se va solo; Mayka y Óscar, juntos

Sandra Barneda le hacía entonces a Pablo la gran pregunta. ¿Cómo quería abandonar 'La isla de las tentaciones'? "Solo. Sin duda. Yo ya aquí poco tengo que hacer. Me voy con las cosas hechas, con todo visto y con la cabeza alta", respondió él.

Después de que Pablo se marchase, le tocaba decidir a Mayka cómo quería irse: "Con Óscar. Necesito conocerlo fuera y si me equivoco, me equivoco yo. Pero no me quiero ir sola de aquí. Tengo miedo porque fuera no sé cómo va a actuar conmigo, pero me voy a arriesgar", dijo ella.

El soltero aparecía en el lugar para ver responder a la propuesta. Nada más llegar se mostró cariñoso con Mayka y finalmente confesó que sus sentimientos eran correspondidos.

"Me despertó unos sentimientos que hacia tiempo que tenía muertos. Sé que si sigo en esta línea, voy a acabar enamorándome de ella. Es la segunda vez que me encuentro en esta situación pero con unos sentimientos muy diferentes", explicaba.

"Quiero irme con Mayka. Quiero decirte que te quiero y que esto solo es el comienzo de una historia que espero que no termine. No te voy a fallar", le prometió después.