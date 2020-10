Dorothy defiende a Pablo de las críticas y lanza una pulla contra Mayka: "Siempre me sentí valorada por él"

Dorothy justifica el comportamiento de Pablo

Dorothy habla de sus sentimientos con Pablo

Pero Dorothy no se sintió así y ha dejado claro públicamente que no tiene ningún reproche que hacerle a Pablo y que, de hecho, ella prefirió no haber tenido esa cita especial porque no se sentía a gusto frente a las cámaras.

“Me gustaría aclarar que siempre me sentí valorada por Pablo, que no me diera cita no me sentó mal. Él sabe que yo me sentía mucho más relajada fluyendo en la villa que cuando íbamos de citas”, ha explicado.