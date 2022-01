La relación de Nico y Gal·la ya iba mal antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’ y uno de sus problemas era la falta de sexo , como el exfutbolista ha comentado en varias ocasiones. Según él, a su novia nunca le apetecía tener relaciones sexuales con él porque no se sentía a gusto con su cuerpo, por eso le llamó mucho la atención (y le dolió) que en la villa ella ya se haya acostado varias veces con Miguel.

Terelu Campos cree que es muy duro “verse con esa edad y no sentirse deseado, da igual hombre o mujer”. En ese momento, Sandra Barneda la cortó: “Yo creo que a cualquier edad”. La colaboradora se mostró totalmente de acuerdo con la corrección y, tras uno segundos de duda, nos desveló algo muy personal .

Terelu Campos se atrevió a sincerarse sobre su experiencia con la falta de deseo en la pareja y nos contó cómo lo vivió: “He vivido eso y cuando uno no se siente deseado es muy jodido porque al final eso te provoca unas inseguridades… Todo lo segura que tú te crees te lo desmoronan y te lo tiran al suelo en 30 segundos”.

Los colaboradores del debate han podido visualizar en el ipad de Sandra Barneda unas imágenes muy fuertes que podremos ver en el programa de este martes. Cuando fue el turno de Arantxa Coca, Terelu Campos le hizo una pregunta: "Quiero que sepas que te querían preguntar, no son capaces y me han mandado a mí. ¿Tú alguna vez has visto eso en persona?", dijo, en relación a lo que acababa de ver y que luego hemos sabido que se trataba de un trío.