Sensuales caricias y besos apasionados: así es el videoclip que provocó la mayor crisis entre Diego y Lola

Diego es cantante y ha publicado varios temas bajo el nombre artístico de James Lover

En uno de sus clips musicales aparece besándose con Alba, soltera de 'La isla de las tentaciones 3'

Su novia Lola no lleva nada bien que tenga que besarse con otras chicas

Diego y Lola, más conocidos como 'los ratones', se embarcan en la aventura de 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba su relación. El extronista quiere demostrar a su novia que puede confiar en él y que pueden comenzar a buscar un hijo.

Lola es muy celosa, cuenta que al principio de la relación miraba el móvil de Diego y que incluso una vez se marchó de casa. Él es cantante, y para un videoclip tuvo que besarse con otras chicas. A ella esto le pareció una falta de respeto imperdonable y puso tierra de por medio. "Le dije que se fuera a la mierda y al día siguiente me fui", aseguró.

En dicho vídeo, el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' aparece en la habitación de un hotel junto a dos chicas que le acarician el cuerpo de manera muy sensual y con las que termina dándose un tórrido beso. "Fue por les exigencias del guión", explico él. "A mí me dijo que no iba a haber beso, que iban a salir dos chicas bailando detrás, cuando lo vi me quedé muy sorprendida porque eso era una bacanal", confesaba ella.

La canción lleva por título 'Bien' y hemos encontrado el polémico videoclip:

Fuerte encontronazo entre Lola y Alba

Lo que Lola no se esperaba al llegar a República Dominicana era que Alba, una de las chicas que se besaba con Diego en el videoclip, participaba en el reality como soltera. Al descubrirlo, su cara fue un poema.

"Yo no hice nada, si te pones celosa no es mi culpa", se defendió Alba. "No me pongo celosa, me j*** darte protagonismo", respondió ella.

Sandra preguntó a la soltera si tras la grabación del videoclip había vuelto a hablar con Diego. Ella respondió que sí y contó que Diego le había contado que Lola estaba celosa. Al escuchar estas palabras, Lola estalló. "No mientas porque yo he visto esas conversaciones cuando el se pensaba que no miraba. ¡Ya me estoy chinando!", advirtió. "Estoy segura de que va a ir a por él a saco".

Raquel rompe su silencio

Por si fuera poco, la otra protagonista del videoclip, Raquel, ha hablado con 'Sálvame' y ha revelado lo siguiente: