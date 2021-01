Lola se encuentra con su mayor pesadilla en el estreno de 'La isla de las tentaciones': su relación con Diego puede tambalearse

Cinco parejas ponen a prueba su relación con diez solteros y solteras en el paraíso

Las parejas ya han comenzado a tener sus primeros roces debido a los celos

Los participantes de la tercera edición han entrado en pánico al descubrir la luz de la tentación

¡Arranca la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'! Diego, Lola, Manuel, Lucía, Jesús, Marina, Hugo, Lara, , Claudia y Raúl han viajado hasta República Dominicana para poner a prueba su relación. ¿Conseguirán evitar caer en la tentación y volver a España de la mano de sus parejas?

El inició de esta aventura no ha sido nada fácil para Lola, quien ha tenido que hacer frente a sus fantasmas nada más pisar la isla. La joven contaba que su peor crisis con Diego fue en una ocasión en la que el cantante tuvo que besar a otra chica para un videoclip. "Le mandé a la mierda y al día siguiente me fui de casa", explicaba.

Lo que Lola no podía ni imaginar es que esa chica, Alba, era una de las solteras de 'La isla de las tentaciones 3'.

El reencuentro de Alba y Lola

"Yo no hice nada, no es mi culpa que te pongas celosa", se ha defendido Alba. Además, la soltera asegura que Diego se puso en contacto con ella tras el rodaje del vídeo para contarle el enfado de Lola. La novia del extronista ha estallado y ha asegurado que eso era mentira. "Yo vi las conversaciones, no seas mentirosa. no me pongo celosa, solo que me j*** darte protagonismo", le ha explicado.

Por si fuera poco, Lola también ha discutido con Diego tras elegir a Simone para su primera cita.

El cantante creía que su novia no estaba siendo sincera al explicar por qué había elegido al italiano. "Es con el único que he hablado. Me parece tranquilo y me ha caído muy bien. Tiene una personalidad parecida a la de Diego, tranquilo. También me hace gracia porque le veo grandote pero luego parece sensible", explicaba la participante.

"Di que has cogido la cita porque es un chaval guapo. Yo puedo coger una chica que físicamente me guste pero lo digo claramente", le reprochó.

Jesús muy molesto con la actitud de Marina

A Jesús tampoco le ha hecho ninguna gracia ver lo poco que ha tardado su novia en tener feeling con Isaac, más conocido como 'Lobo'. ""En menos de 24 horas no es capaz de decirle que son solo amigos y ya está. Afinidad en 24 horas... no sé", se quejaba. Sin embargo, Marina se partía de risa y no podía evitar intercambiar miradas cómplices con el soltero.

Manuel, cansado de arrastrar errores del pasado

Manuel y Lucía mantienen una relación desde hace tres años. En una ocasión, él le fue infiel a ella y desde entonces la desconfianza ha hecho mella en la pareja.

"Yo más que nada estaba preocupado por ella porque decía que tenía que estar mal y nerviosa. Pensando que en qué estaría haciendo. A mí el verla mal me crea una ansiedad que no me deja abrirme y ser todo lo feliz que yo quisiera ser en ciertos momentos. Porque mi felicidad a veces depende de la suya y así no podemos estar. Esto hay que superarlo de una vez porque este sinvivir no es bueno para nadie", se lamentaba Manuel.

Fuerte discusión entre Hugo y Lara

Hugo y Lara tampoco han tenido un buen comienzo de reality. Tras ver a las solteras, el gallego le aseguró a su novia que no le había gustado ninguna. Sin embargo, después habló de las chicas que consideraba más guapas. "Como no te gustaba ninguna y ahora dices que son las más guapas. Nadie le preguntó pero él lo suelta", se quejaba ella muy enfadada. Hugo eligió a Stefani para su primera cita y ella se molestaba más todavía.

La luz de la tentación siembra el pánico en las villas

Sandra Barneda ha explicado a los participantes en que consiste la novedad de 'La isla de las tentaciones 3': la luz de la tentación. Chicos y chicas han marcado unos límites, que de ser cruzados por sus parejas, nunca perdonarían. Si esto ocurre, se activará una alarma luminosa y sonora confirmará sus peores temores pero sin revelar la identidad de los protagonistas.

Así ha sido el último 'adiós' de las parejas

Ha llegado la hora de la verdad. Cinco parejas ponen en juego lo que más quieren. Tras una lacrimógena despedida, comienza a prueba. ¿Superarán el reto los nuevos participantes de 'La isla de las tentaciones'?