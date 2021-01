El tenso enfrentamiento entre Lola y Alba: "No me pongo celosa, me molesta darte protagonismo"

Diego besó a Alba en un videoclip

Lola ha estallado contra la joven al descubrir que era una de las solteras

Alba asegura que Diego le escribió tras finalizar el videoclip

Lola y Diego atravesaron una gran crisis debido a que el cantante tuvo que besarse con otra chica en un videoclip. "Le mandé a la mierda y al día siguiente me fui de casa", ha contado. A pesar de que la pareja ya había superado este bache, la cara de Lola ha sido un poema al descubrir que la chica con la que su novio se besó se encontraba entre las solteras.

"Me sorprendí mucho cuando vi el videoclip, el me dijo que no iban a llegar a beso y que las chicas solo iban a bailar por detrás, luego me encontré una bacanal", ha explicado. "Yo no hice nada, yo no tengo la culpa de que pusieses celosa", ha replicado Alba.

"No me pongo celosa, me j*** darte protagonismo", ha respondido Lola. Sin embargo, el momento más tenso de la discusión ha llegado cunado Alba ha asegurado que Diego le escribió después de rodar el clip musical para contarle que su novia se había puesto celosa.

"Yo he visto las conversaciones, estoy flipando niña contigo, no mientas que ya me estoy yo chinando", ha estallado Lola. "Siento que va a ir a saco a por él", se ha lamentado.

Lola y Diego discuten por Simone

Lola no ha tenido ningún problema en reconocer que Simone le parece muy guapo. Sin embargo, para Diego no ha sido claro, y le ha reprochado no haber sido del todo sincera a la hora de escoger al italiano para su primera cita.

"Di que has cogido la cita porque es un chaval guapo. Yo puedo coger una chica que físicamente me guste pero lo digo claramente", le ha reprochado.

