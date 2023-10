Tomás Gómez, exdirigente socialista: "Pedro Sánchez y los independentistas son una bomba de relojería, harán lo que tengan que hacer"

"Los independentistas lo tienen claro: quieren irse de España , van a hacer lo que tengan que hacer ysu objetivo no lo abandonan. Por otro lado, Sánchez va a hacer lo que tenga que hacer para ser presidente del Gobierno ... las dos cosas juntas son una bomba de relojería en este momento", sentencia de forma clara Tomás Gómez.

El que fuese dirigente socialista explica que el enfado contra el PSOE va más allá del partido: "No sólo es gente del PSOE, también gente de progreso que nos ha votado alguna vez, se sienten huérfanos políticamente e indignados como ciudadanos por lo que está ocurriendo".

"Los que hablamos no tenemos nada que ver con la política ni vamos a volver, pero estamos manteniendo la posición de país y no estamos dispuestos a que se rompan las normas de convivencia que nos hicieron ser un país mejor, que los españoles no se dividieran en dos bloques y que impidieron que los independentistas llevaran a cabo el proceso de independencia", declara Gómez.