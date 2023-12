Feijóo, sobre el ministro Óscar Puente: "No conoce los criterios mínimos de educación, sus infantiladas son ridículas"

El primer tema que se ha abordado durante la entrevista son las palabras de Santiago Abascal desde Argentina. Unas declaraciones muy duras con las que se dirigía a Pedro Sánchez: "Habrá un momento en el que el pueblo lo querrá colgar de los pies". Núñez Feijóo, sobre estas palabras, es contundente: "Las hemos condenado inmediatamente después de haberlas conocido y aprovecho para volver a hacerlo: no tenemos nada que ver en este tipo de pronunciamientos".

La presentadora pregunta al líder popular sobre el enfrentamiento en redes sociales de Óscar Puente e Isabel Díaz Ayuso. El entrevistado, sobre este asunto, es bastante claro: "En vez de un ministros, pues tenemos una persona que no conoce los criterios mínimos de educación. No de educación política o cortesía parlamentaria, sino educación para ser ministro de todos los españoles". Tras esto, Feijóo añade: "Este tipo de juegos e infantiladas, de te quito de Twitter o no te dejo entrar en mi cuenta, es ridículo".