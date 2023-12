Núñez Feijóo, sobre las palabras de Santiago Abascal y la posición de VOX: "Las condeno completamente, no tenemos nada que ver"

"Esas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de contruir un muro en España , un muro de las dos España. No tenemos nada que ver en este tipo de pronunciamientos , las lamentamos profundamente, es un gran juego a la estrategia de Sánchez de dividir España a través de un muro construido por el gobierno y también interesado en construir desde VOX", comenta Feijóo. Además, para zanjar este asunto, comenta: "Es la estrategia ideada por el PSOE y parece ser que le viene bien al señor Abascal... lo hemos condenado desde el primer momento, no tenemos nada que ver".

En cuanto a la amnistía del Gobierno de España, Núñez Feijóo comenta sobre la presentación de un recurso: " Los recursos se hacen una vez que las leyes están aprobadas , no se puede hacer antes. Es evidente que es el primer pago por la compra de la investidura, es un fraude democrático, nos minitó a los español es, no solo en las elecciones generales, también en las municipales y autonómicas. Después de conocer lo del PSOE, sabemos que llevaba negociando desde antes de esas dos elecciones...".

"Es corrupción política, es conseguir el gobierno a cambio de impunidad judicial, es deteriorar las instituciones para evitar una alternancia política. Aquel que acepta corrupción, comete corrupción. Su primera ley es decir que en España no hay igualdad ante las leyes, que el gonierno es quien para condonar delitos y culpables. Ya falta que sean ellos quien imputen delitos a inocentes", apunta el político.

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijóo cuenta que "no tengo ninguna información ni ninguna convocatoria, me da la sensacion que el señor Sánchez, que ademas de patrocinar su libro, intenta blanquear las reuniones clandestinas en Suiza y Bruselas con mediadores internacionales. Por cierto, ¿nadie sabe cuánto vale y cuánto les paga? Pediré información y si no lo investigaremos".