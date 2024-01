El análisis de los alquileres en España: estudios y viviendas de una habitación en pésimas condiciones que rondan los 1.000 euros

Ana Terradillos da paso al vídeo en el que se analiza el alquiler en España alucinando con los precios: "Hemos hablado de cómo han subido las hipotecas, pero el resto de gente está en alquiler, es la única opción para muchos... pero compartiendo, porque solo no te puedes ir, es que son casi 1.000 euros al mes y si es una buena zona, cerquita del trabajo, ¡hay habitaciones por 1.300 euros! ".

Una joven no puede evitar su resignación y explica ante el micrófono de 'La mirada crítica': "Yo quiero independizarme, pero nada. Piden muchos requisitos, de cosas y está complicado...". Además, haciendo una comparación entre los precios y las rentas de las personas, estalla: "Es que ponen un precio descomunal . Es para decir 'vamos a ver, ¡si subís los alquileres, subid los sueldos!".

Un chico con contrato estable explica que "si no consigo cerca del trabajo unas condiciones decentes, con un salario decente que me permita las opciones de mercado, pues me tendré que buscar la vida fuera". Unas de las graves consecuencas, el exilio de muchas personas al extranjero, donde los salarios son muchísimos más altos que en España.